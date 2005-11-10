Un talento al giorno, Ezequiel Garfagnoli: il bomber argentino al Mondiale U15

Ezequiel Garfagnoli è un giovane attaccante argentino delle giovanili del Rosario Central. Classe 2011, è stato convocato dalla Nazionale argentina Under-15 per il Mondiale organizzato dalla FIFA in Azerbaigian. Nella fase a gironi ha già impressionati gli addetti ai lavori, nonostante la particolarità del torneo (si gioca 8 vs 8): dopo essere entrato dalla panchina nel debutto argentino, è diventato titolare e ha realizzato 4 reti, tra cui una tripletta nella vittoria 5-1 sull’Oman e un gol nel successo 1-0 contro Chinese Taipei.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centravanti clinico e istintivo, con un ottimo senso del gol e capacità di finalizzare in area. Si distingue per il movimento senza palla, la freddezza sotto porta e la capacità di decidere le partite a soli 15 anni. Dinamico e prolifico, rappresenta una delle punte più promettenti della nuova generazione argentina e del vivaio rosarino.

Nome: Ezequiel Garfagnoli

Data di nascita: 1 gennaio 2011

Nazionalità: argentino

Ruolo: centravanti

Squadra: Rosario Central

Assomiglia a: Mateo Retegui

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