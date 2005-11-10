Un talento al giorno, Isaac Alves: l'asso brasiliano sulle orme di Neymar

Un talento al giorno, Isaac Alves: l'asso brasiliano sulle orme di NeymarTMW
Simone Lorini
La stellina del Mondiale Under 15 del Brasile si chiama Isaac Alves, ed è un giovane talento del settore giovanile del Santos. Classe 2011, fa parte delle categorie inferiori del Peixe e ha già indossato la maglia della Seleção Brasileira Under-15. Nel 2026 è stato convocato per tutti i tornei internazionali con la Nazionale giovanile, confermando il suo status di prospetto interessante del vivaio del Santos, noto per produrre talenti di alto livello. Viene molto facile paragonarlo ad un giovane Neymar, visto che anche fisicamente ricorda molto il talento di
Caratteristiche tecniche
Si distingue per qualità tecniche, senso della posizione e capacità di incidere nelle fasce d’età inferiori. Dinamico e versatile, mostra buone doti di finalizzazione e lettura del gioco, caratteristiche tipiche dei “Meninos da Vila”. Con il percorso nelle giovanili del Santos e le convocazioni in Nazionale, Isaac Alves rappresenta una delle promesse da monitorare nel panorama calcistico brasiliano.
Nome: Isaac Alves Miranda
Data di nascita: 25 aprile 2011
Nazionalità: brasiliano
Ruolo: attaccante
Squadra: Santos
Assomiglia a: Neymar
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