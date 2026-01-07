I tanti clean sheet, ma anche le tante reti subite dal Toro. Ma l'Udinese è messa peggio

Tre vittorie nelle ultime quattro partite. E’ così che la classifica del Torino in Serie A, ha preso tutta un’altra forma. L’Udinese ha perso cinque delle ultime otto gare, a conferma del fatto che la squadra allenata da Runjaic non solo è ondivaga, ma non sembra avere la forza di avere ambizioni importanti.

Del resto avere la peggior difesa del torneo non aiuta i bianconeri, che hanno subito 29 reti in 18 partite. Il Torino non è messo molto meglio da questo punto di vista, perché ne ha preso solo uno in meno, ma è anche vero che ha chiuso la bellezza di otto partite con la porta inviolata. Meglio hanno fatto solo il Milan, la Lazio e il Como con nove.

A Torino, in campionato, si riparte da quattro risultati utili consecutivi ottenuti dai granata. L’ultima vittoria dell’Udinese è il 2-3 del 12 dicembre 2020.

La compagine friulana è all’ultimo posto, sia pur in compagnia di Napoli e Parma, per le reti realizzate da giocatori partiti dalla panchina, con una sola realizzazione.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

40 incontri disputati

21 vittorie Torino

9 pareggi

10 vittorie Udinese

53 gol fatti Torino

32 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1950/1951 Serie A Torino vs Udinese 3-3, 13° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

2024/2025 Serie A Torino vs Udinese 2-0, 33° giornata