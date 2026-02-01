Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'unico punto lasciato dall'Inter a Cremona? E' successo cento anni. E nell'ultima mezz'ora...

Oggi alle 10:47
Redazione Footstats

Dopo una buona prima parte di stagione, la Cremonese è entrata in difficoltà dopo la 14esima giornata di campionato. Dopo di allora ha collezionato solamente tre punti (frutto di altrettanti pareggi) in otto partite. Non c’è dubbio invece che l'Inter abbia decisamente cambiato passo dalla 13esima giornata in poi. Nove vittorie e un pari nelle ultime dieci gare: un ruolino che la racconta lunga sullo stato di salute della formazione nerazzurra.

Cremona è davvero terra di conquista per i milanesi. Qui l’Inter ha giocato otto partite in Serie A e ne ha vinte la bellezza di sette, lasciando agli avversari un solo punto (zero le sconfitte). E quel punto, pensate un po’, la Cremonese lo ha conquistato quasi cento anni fa. Ci riferiamo alla partita Cremonese-Inter 0-0, andata in scena il 30 marzo 1930.

L’Inter non ha la miglior difesa del torneo però comanda la classifica dei clean sheet, assieme al Como e alla Lazio: tutt’e tre sono a quota 11 partite chiuse senza subire gol. Prima dello svolgimento di questo turno, la squadra allenata da Chivu poteva vantare anche il maggior numero di reti segnate da giocatori entrati a partita in corso (7).

Impressionante è il ruolino realizzativo dei nerazzurri nell’ultima mezz’ora di gioco, quando nella maggior parte dei casi, si decidono veramente i risultati delle gare. Ebbene, dal 61’ fino a fine gara ci sono a referto la bellezza di 23 gol. Nessun’altra squadra della A si avvicina a questo dato. Il Como che è secondo, è a quota 18. La Juventus, terza, è a 17, giusto per dare un raffronto.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A)
8 incontri disputati
0 vittorie Cremonese
1 pareggio
7 vittorie Inter
5 gol fatti Cremonese
15 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A CREMONA
1929/1930 Serie A Cremonese vs Inter 0-0, 22° giornata
L’ULTIMA SFIDA A CREMONA
2022/2023 Serie A Cremonese vs Inter 1-2, 20° giornata

