Il Verona una volta ha vinto a Cagliari senza giocare. Con un realizzatore in più i sardi...

Due vittorie consecutive per il Cagliari prima del match interno col Verona, due preziose affermazioni che hanno portato i sardi in una zona relativamente tranquilla della classifica. Invece due pareggi e cinque sconfitte per i veneti nelle ultime sette partite di campionato giocate. Se non è crisi questa poco ci manca. L’ultima vittoria degli scaligeri risale al 14 dicembre scorso, quindi un mese e mezzo fa.

Sette i successi del Verona in campionato, tra A e B, nel capoluogo sardo. Uno di questi però è stato ottenuto davvero con il minimo sforzo, senza nemmeno giocare la gara. Il 19 giugno 1932 i sardi decisero di non presentarsi, nonostante giocassero in casa, e dettero forfait. Un forfait tramutato in 0-2 a tavolino da parte del giudice sportivo.

Un altro marcatore e sarà primato. Il Cagliari ha mandato a segno 15 calciatori diversi dall’inizio di questa stagione ad oggi. Uno in meno rispetto alla Juventus che guida questa classifica con 16 realizzatori. Sempre la formazione sarda è quella che ha calciato meno rigori in questa annata: uno come il Lecce. A differenza dei salentini però, i rossoblu sono riusciti a trasformare l’unico tiro dal dischetto.

Sempre peggio. Il Verona ha perso davvero tanti punti nel corso dei secondi tempi. Dopo l’ultima giornata è passata da -9 a -10 rafforzando la sua ultima posizione in questo senso. Contro l’Udinese era andata all’intervallo sul punteggio di 1-1, salvo poi perdere la gara per 3-1.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

31 incontri disputati

17 vittorie Cagliari

7 pareggi

7 vittorie Verona

50 gol fatti Cagliari

29 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Verona 0-2 (a tavolino), 32° giornata

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2021/2022 Serie A Cagliari vs Verona 1-2, 35° giornata