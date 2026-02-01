Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Lecce non segna da sette anni a Torino. Il peggior attacco contro la peggior difesa

Il Lecce non segna da sette anni a Torino. Il peggior attacco contro la peggior difesa
© foto di Image Sport
Oggi alle 10:08
Redazione Footstats

Quattro sconfitte consecutive e cinque delle ultime sei partite perse. Il Torino è in crisi e questi risultati ottenuti nell’ultimo periodo lo certificano. A più riprese si è parlato anche di un Baroni in bilico sulla panchina, senza però che si giungesse all’esonero del tecnico. Se Atene piange, Sparta non ride. Il Lecce non vince una partita in campionato dalla quindicesima giornata, vale a dire dal 12 dicembre scorso (1-0 al Pisa). Dopo quel successo, la squadra di Di Francesco ha fatto solamente due punti in otto partite.

Il peggior attacco contro la peggior difesa del campionato, Torino-Lecce è anche questo. I granata hanno una fase difensiva che fa acqua: hanno subito 40 gol finora sebbene abbiano terminato otto partite senza subire reti. I salentini fanno molta fatica a ‘bucare’ le difese avversarie avendo realizzato solamente 13 centri in 22 partite (media 0,59 a gara).

Due le affermazioni dei pugliesi in casa dei granata in campionato tra Serie A e Serie B. La seconda e ultima è arrivata il 16 settembre 2019 (1-2 gol decisivo di Mancosu). Tre risultati utili consecutivi per il Toro (due vittorie e un pari). Quella di Mancosu è anche l’ultima rete segnata dal Lecce allo stadio Grande Torino, perché le successive tre gare sono state chiuse a secco da questo punto di vista.

Il Lecce è l’unica squadra di A a non aver ancora segnato su calcio di rigore. E’ quella che ne ha avuti meno a favore, ovvero uno (come il Cagliari) ed è riuscito a sbagliarlo con Camarda. Oltre tutto ha anche il peggior differenziale della A tra penalty a favore e contro (-4).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)
14 incontri disputati
8 vittorie Torino
4 pareggi
2 vittorie Lecce
26 gol fatti Torino
11 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A TORINO
1985/1986 Serie A Torino vs Lecce 3-1, 18° giornata
L’ULTIMA SFIDA A TORINO
2024/2025 Serie A Torino vs Lecce 0-0, 4° giornata

© Riproduzione riservata
