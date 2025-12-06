Cremonese e Lecce unite dai gol dalla panchina e dal far saltare gli allenatori

Cremonese finora molto meglio in trasferta che in casa. La formazione grigiorossa allo Zini è riuscita a vincere una sola volta in sei partite ed ha fatto solo 6 dei 17 punti che ha in classifica. Anche il Lecce, sia pur in misura minore rispetto agli avversari, è andata meglio fuori rispetto che in casa.

Per ogni vittoria del Lecce, ce ne sono due della Cremonese, almeno nelle gare di campionato giocate in Lombardia. Questo ci dicono i precedenti tra queste due squadre (10 vittorie della Cremo e 5 per i giallorossi). In Serie A si sono giocate solo tre partite terra lombarda e il bilancio è in perfetta parità: una vittoria per i padroni di casa, un pari e successo per gli ospiti.

6 gol arrivati dalla panchina, equamente suddivisi. Cremonese e Lecce sono due delle migliori formazioni del campionato da questo punto di vista, grazie alle tre reti a testa segnate da giocatori entrati a partita in corso. Meglio di loro solo la Juventus che è a 4, grazie soprattutto agli exploit di Vlahovic.

Grigiorossi e giallorossi hanno anche un altro tratto comune: hanno fatto esonerare un allenatore a testa. La sconfitta contro la Cremonese è costata la panchina del Genoa a Vieira, mentre il Lecce ha dato il colpo definitivo a Pioli che era alla guida della Fiorentina.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

20 incontri disputati

10 vittorie Cremonese

5 pareggi

5 vittorie Lecce

26 gol fatti Cremonese

16 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1930/1931 Serie B Cremonese vs Lecce 3-1, 6° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA

2022/2023 Serie A Cremonese vs Lecce 0-2, 21° giornata