La Fiorentina e la propensione...a prendere gol. E fioccano anche i rigori contro

Un campionato altalenante quello fatto dal Sassuolo che, tra alti e bassi, alla fine si ritrova a metà classifica in una posizione tranquilla. Comincia già ad essere molto difficile invece la posizione della Fiorentina che ogni settimana che passa ritocca sempre più il proprio record negativo: ora siamo a tredici partite senza vittoria ad inizio campionato. Non era mai accaduto nei quasi cento anni di storia del club.

Reggio Emilia, dove la Fiorentina ha sempre giocato contro il Sassuolo, anche quando le due squadre si sono ritrovate davanti in C2, è una terra di (relativa) conquista per i viola che ripartono da 5 vittorie contro le 4 dei padroni di casa. A dirla tutta, il risultato che manca da più tempo è però il pareggio, che non si verifica da Sassuolo-Fiorentina 3-3 del 9 dicembre 2018 con pari viola di Mirallas al 96’, ovvero all’ultimo assalto.

La formazione viola subisce molte reti (sono 21, peggio solo il Torino con 23) e ne segna poche (10 gol all’attivo, peggio hanno fatto Verona con 8 e Parma con 9). Non a caso i gigliati hanno chiuso una gara con la propria porta inviolata solamente in due circostanze. E i due clean sheet li portano all’ultimo posto anche in questa speciale classifica al pari di Cagliari e Genoa.

Da record, ovviamente negativo, anche i 4 rigori fischiati contro la squadra allenata prima da Pioli e poi da Vanoli, tre dei quali sono stati trasformati (uno parato da De Gea a Colombo).

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE A E SERIE C)

12 incontri disputati

4 vittorie Sassuolo

3 pareggi

5 vittorie Fiorentina

16 gol fatti Sassuolo

18 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2002/2003 Serie C2 Sassuolo vs Fiorentina 0-1, 17° giornata

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2023/2024 Serie A Sassuolo vs Fiorentina 1-0, 19° giornata