La Roma prova a difendere il primato che detiene. Il derby degli zero rigori contro

La Roma prova a difendere il primato che detiene. Il derby degli zero rigori controTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:32
Redazione Footstats

Due lampi, alla terza e alla quarta giornata. Poi il Cagliari però non ha avuto più vittorie da allora e parliamo di un qualcosa che manca dal 19 settembre scorso, quindi quasi tre mesi. La Roma, che vede la vetta della classifica da vicinissimo, è una squadra che non pareggia mai, così come l’Inter del resto. Giallorossi e nerazzurri non hanno ancora diviso la posta in campionato.

Un bilancio vicino all’equilibrio, Cagliari-Roma è questo tipo di sfida. 15 vittorie per i sardi, 17 per i capitolini che però hanno vinto 7 delle ultime 11 partite giocate sull’isola, portando l’ago della bilancia dalla propria parte.

Dopo il rovescio del Como sul campo dell’Inter, la Roma si ritrova ad essere da sola, come miglior difesa del campionato con i suoi 7 gol subiti. Alla Domus Arena, la formazione giallorossa dovrà difendere anche questa leadership che è in parte sorprendente visto che ha un allenatore come Gasperini, conosciuto più che altro per la qualità del gioco offensivo delle sue squadre.

Nessun rigore contro. In questo caso Cagliari-Roma possiamo definirlo come un ‘derby’, perché nessuna delle due compagini si è vista fischiare un penalty a sfavore.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A)
44 incontri disputati
15 vittorie Cagliari
12 pareggi
17 vittorie Roma
63 gol fatti Cagliari
68 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI
1964/1965 Serie A Cagliari vs Roma 1-0, 18° giornata
L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI
2024/2025 Serie A Cagliari vs Roma 0-0, 1° giornata

© Riproduzione riservata
Editoriale di Luca Calamai
