La Roma prova a difendere il primato che detiene. Il derby degli zero rigori contro

Due lampi, alla terza e alla quarta giornata. Poi il Cagliari però non ha avuto più vittorie da allora e parliamo di un qualcosa che manca dal 19 settembre scorso, quindi quasi tre mesi. La Roma, che vede la vetta della classifica da vicinissimo, è una squadra che non pareggia mai, così come l’Inter del resto. Giallorossi e nerazzurri non hanno ancora diviso la posta in campionato.

Un bilancio vicino all’equilibrio, Cagliari-Roma è questo tipo di sfida. 15 vittorie per i sardi, 17 per i capitolini che però hanno vinto 7 delle ultime 11 partite giocate sull’isola, portando l’ago della bilancia dalla propria parte.

Dopo il rovescio del Como sul campo dell’Inter, la Roma si ritrova ad essere da sola, come miglior difesa del campionato con i suoi 7 gol subiti. Alla Domus Arena, la formazione giallorossa dovrà difendere anche questa leadership che è in parte sorprendente visto che ha un allenatore come Gasperini, conosciuto più che altro per la qualità del gioco offensivo delle sue squadre.

Nessun rigore contro. In questo caso Cagliari-Roma possiamo definirlo come un ‘derby’, perché nessuna delle due compagini si è vista fischiare un penalty a sfavore.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A)

44 incontri disputati

15 vittorie Cagliari

12 pareggi

17 vittorie Roma

63 gol fatti Cagliari

68 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Roma 1-0, 18° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2024/2025 Serie A Cagliari vs Roma 0-0, 1° giornata