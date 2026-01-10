La miseria lasciata al Bologna dal Como in casa. I primati lariani e quelli rossoblu

Dopo essere stato fermo una giornata, causa rinvio partita per il contemporaneo svolgimento della Supercoppa Italiana, il Como è ripartito fortissimo, mettendo insieme tre vittorie consecutive. Discorso completamente opposto per il Bologna, che al ritorno dall’Arabia ha fatto un solo punto in tre gare.

Il Como è imbattuto in casa propria dove ha fatto 18 punti in otto partite ed ha anche la miglior difesa del campionato, a pari con la Roma, con 12 reti subite.

I lariani non solo sono imbattuti in casa in questa stagione, ma sono anche imbattuti tra le mura amiche nelle gare di campionato (Serie A, Serie B e Serie C) giocate contro il Bologna. Dodici i precedenti in questo senso e nove vittorie interne per i lombardi. Concessi solo tre punti ai felsinei, frutto di tre pareggi.

Migliore difesa e anche primato nei clean sheet per la squadra allenata da Fabregas: per nove volte la porta del Como è rimasta imbattuta. Un primo posto condiviso con Milan, Inter e Lazio.

Il Bologna dal canto suo sta mantenendo la leadership per quanto riguarda le reti segnate nei minuti di recupero che sono cinque, a pari merito con la Juventus. Resta lo zero alla casella dei gol segnati dalla squadra di Italiano nei primi 15 minuti di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

12 incontri disputati

9 vittorie Como

3 pareggi

0 vittorie Bologna

23 gol fatti Como

10 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A COMO

1949/1950 Serie A Como vs Bologna 2-2, 10° giornata

L’ULTIMA SFIDA A COMO

2024/2025 Serie A Como vs Bologna 2-2, 4° giornata