L'abbrivio a Caglairi che l'Atalanta spera di mantenere. Il periodo preoccupante dei sardi
Nelle ultime dieci partite di campionato, il Cagliari ha rallentato fortemente la proprio corsa, rimettendo in discussione una salvezza che sembrava acquisita. Una sola vittoria in questo periodo, a fronte di ben sette sconfitte e un bottino totale di cinque punti: una media in questi due mesi e mezzo da retrocessione.
Fuori da tutte le altre competizioni, l’Atalanta spera di agguantare una qualificazione europea tramite il campionato ma la situazione è tutt’altro che semplice per la squadra di Palladino che, allo stato attuale delle cose, è settima e sarebbe costretta a sperare nella vittoria dell’Inter in Coppa Italia per poter approdare alla prossima Conference League.
Cinque su sei: pur essendo dietro nel computo dei precedenti, la formazione nerazzurra si è imposta in cinque delle ultime sei partite di Serie A giocate a Cagliari. Un bell’abbrivio che Palladino spera di mantenere.
Manca invece da tempo il pareggio, ovvero dal 3 settembre 2012, quando Cagliari e Atalanta impattarono sull’1-1 (col di Denis ed Ekdal).
TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)
36 incontri disputati
19 vittorie Cagliari
9 pareggi
8 vittorie Atalanta
53 gol fatti Cagliari
27 gol fatti Atalanta
LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI
1931/1932 Serie B Cagliari vs Atalanta 3-0, 7° giornata
L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI
2024/2025 Serie A Cagliari vs Atalanta 0-1, 16° giornata
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.