L'abbrivio a Caglairi che l'Atalanta spera di mantenere. Il periodo preoccupante dei sardi

Nelle ultime dieci partite di campionato, il Cagliari ha rallentato fortemente la proprio corsa, rimettendo in discussione una salvezza che sembrava acquisita. Una sola vittoria in questo periodo, a fronte di ben sette sconfitte e un bottino totale di cinque punti: una media in questi due mesi e mezzo da retrocessione.

Fuori da tutte le altre competizioni, l’Atalanta spera di agguantare una qualificazione europea tramite il campionato ma la situazione è tutt’altro che semplice per la squadra di Palladino che, allo stato attuale delle cose, è settima e sarebbe costretta a sperare nella vittoria dell’Inter in Coppa Italia per poter approdare alla prossima Conference League.

Cinque su sei: pur essendo dietro nel computo dei precedenti, la formazione nerazzurra si è imposta in cinque delle ultime sei partite di Serie A giocate a Cagliari. Un bell’abbrivio che Palladino spera di mantenere.

Manca invece da tempo il pareggio, ovvero dal 3 settembre 2012, quando Cagliari e Atalanta impattarono sull’1-1 (col di Denis ed Ekdal).

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

36 incontri disputati

19 vittorie Cagliari

9 pareggi

8 vittorie Atalanta

53 gol fatti Cagliari

27 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Atalanta 3-0, 7° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2024/2025 Serie A Cagliari vs Atalanta 0-1, 16° giornata