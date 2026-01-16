Per lo Spezia 1 sola vittoria a Palermo. Ma negli almanacchi non c’è

Cinque prima e cinque dopo. Tre vittorie e due pareggi. Tre pareggi e due vittorie. Nel mezzo l’unico segno 2 in schedina che però…

Lo Spezia ha conquistato Palermo soltanto in 1 occasione. Avvenne nella stagione 1942-1943, settimo turno, 0-2. Doppietta del bianconero Costanzo fra il 36’ del primo e il 9’ del secondo tempo.

Vittoria e marcature poi annullate per la proclamazione della Sicilia come zona di guerra.

Curiosità la compagine rosanero in quella stagione disputava la cadetteria con il nome di Palermo-Juventina.

Negli ultimi 4 testa a testa casalinghi i siciliani hanno sempre marcato 2 gol agli avversari.

All’andata fu 2-1 per i ragazzi di Inzaghi: Pohjanpalo al 42’, Pierozzi al 58’, autorete di Giovane all’89’.

Attenzione, sommando le statistiche prodotte sui due campi da gioco, Palermo e La Spezia, e tenendo conto anche dei match poi annullati, fra rosanero e bianconeri c’è soltanto una vittoria di differenza, 7-6 per i siciliani (cui dobbiamo aggiungere 10 pareggi, 26 gol marcati e subiti da entrambe).

Come arrivano all’incrocio.

Palermo con 34 punti (9V – 7X – 3P con 29GF e 14GS), di cui 21 in casa (6V – 3X – 1P con 17GF e 5GS). OK da 7 giornate (4V – 3X). Spezia a 17 (4V – 5X – 10P con 18GF e 27GS), praticamente la metà, 8, in trasferta (2V – 2X – 5P con 10GF e 13GS). Negli ultimi 4 turni soltanto 1 vittoria.

CONFRONTI DIRETTI A PALERMO (SERIE B)

10 incontri disputati

5 vittorie Palermo

5 pareggi

1 vittoria Spezia

17 gol fatti Palermo

10 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A PALERMO IN CAMPIONATO

Palermo-Spezia 1-0, 29° giornata 1930/1931

ULTIMA SFIDA A PALERMO IN CAMPIONATO

Palermo-Spezia 2-0, 15° giornata 2024/2025

* Conteggiata anche la sfida della stagione 1942/1943 poi annullata.