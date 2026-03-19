Marocco, la prima lista da campione d'Africa: c'è il romanista El Aynaoui
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Di seguito le convocazioni del Marocco, da poco campione d'Africa, per le amichevoli contro Ecuador (27 marzo) e Paraguay (31 marzo)
PORTIERI: Bounou, Al Harrar, Benabid
DIFENSORI: Hakimi, El Ouahdi, Diop, Baouf, Halhal, Ait Boudlal, Riad, Mazraoui, El Karouani
CENTROCAMPISTI: Ounahi, Saibari, El Jhannouss, El Mourabet, El Aynaoui, Targhalline, Hrimat
ATTACCANTI: Brahim Diaz, Gessime, El Kaabi, Rahimi, Zabiri, Ezzalzouli, Talbi, Adli.
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