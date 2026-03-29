Scozia ko in amichevole, Hendry: "Buona prova per noi, ci serve in vista dei Mondiali"

Il difensore scozzese Jack Hendry, ai microfoni della BBC Scotland, ha parlato così dopo l'amichevole persa ieri 1-0 contro il Giappone: "È stata una buona prova per noi, il Giappone è un'ottima squadra.

In vista dei Mondiali è positivo aver affrontato avversari di questo calibro. Sapevamo che sarebbe stata una prova difficile ed è un risultato deludente. Fanno circolare la palla molto bene, sono proprio il tipo di avversari che dobbiamo affrontare in vista dei Mondiali. Impareremo molto da questa partita.

Abbiamo ancora molto da dare. In una partita come questa, anche i piccoli dettagli contano, ma credo che possiamo dimostrare molto di più di quanto possiamo fare. Abbiamo ancora molto su cui lavorare e migliorare, ma faremo bene".