Alphonso Davies, due anni fa voleva andare al Real Madrid. Prima degli infortuni

Alphonso Davies è probabilmente uno dei migliori giocatori del mondo del suo ruolo. Velocissimo, tecnico, capace di ribaltare l'azione in un attimo. Difficile trovarne uno simile, anche se negli ultimi anni è finito ai margini, spesso non per colpa sua.

Tanti infortuni

Nelle ultime due stagioni ha giocato relativamente poco, 31 presenze - di cui solo diciannove in Bundesliga - due anni fa, solamente tredici nella scorsa, tanto che uno stop poteva pregiudicarne il Mondiale, dove poi è stato comunque convocato, seppur praticamente mai utilizzato. Un grave handicap per il Canada che ha - di fatto - solo due superstar, cioè Jonathan David e appunto Alphonso Davies. 262 le presenze in sette anni con la maglia dei bavaresi, a indicare come sia uno dei migliori della propria generazione.

Nel 2024 c'era l'intenzione, da parte di Davies, di salutare. Chiedeva uno stipendio enorme e il Real Madrid sembrava intenzionato a offrirglielo. Poi la situazione non si è concretizzata e probabilmente il canadese, che ora ha un contratto fino al 30 giugno del 2030, rimarrà a vita in Baviera. Non certo un male, anche perché lo stesso Bayern aveva intenzione di tenerlo ancorché di venderlo a chicchessia, soprattutto a zero. Oggi Alphonso Davies compie 26 anni.