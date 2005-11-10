Crysencio Summerville, il secondo olandese più caro di sempre. A un passo dalla Roma

Crysencio Summerville era a un passo dal giocare in Italia. L'olandese, reduce da un Mondiale 2026 discreto con l'Olanda - due gol e due assist - era il grande colpo dei Friedkin per il ritorno in Champions. Quarantasette milioni di euro più bonus, per sfondare quota cinquanta. Invece il West Ham, bontà sua, ha preferito l'offerta dell'Al Hilal: 55 milioni di sterline - quindi circa 64 in euro - più 10 di bonus (17) arrivando intorno agli 80 milioni. Economicamente i conti devono tornare, soprattutto dopo una retrocessione.

Volo privato

La Roma era convinta di avere fatto tutto quanto in proprio potere per convincere Summerville ad arrivare nella Capitale, tanto da mandare un aereo per portarlo nella Capitale. Invece non è andata così, perché l'offerta araba - che si aggiungeva a quelle di PSG e Manchester United - ha fatto cambiare idea a tutti, anche allo stesso Summerville.

Il secondo acquisto più costoso di sempre

È chiaro che la cifra è davvero rilevante, soprattutto perché per un olandese solamente in una circostanza erano stati pagati più soldi. Si tratta di Frenkie De Jong, passato al Barcellona per 86 milioni di euro. Poi, in questa classifica, ci sarebbe pure Matthijs De Ligt dalla Juventus, ma questa è un'altra storia. Oggi Crysencio Summerville compie 25 anni.