Filip Kostic, finito in Olanda dopo anni alla Juventus. Dove era sempre in vendita

Filip Kostic, nel giugno del 2022, era un uomo mercato. Aveva un anno di contratto e il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Olivier Glasner, non aveva intenzione di cederlo. Alla fine, in realtà, l'ha spuntata la Juventus dove è rimasto per quattro anni, anche se per una stagione è andato in Turchia, al Fenerbahce, in prestito.

Sempre in vendita

Dopo la prima annata, comunque discreta, con la Juventus di Massimiliano Allegri, Kostic è sempre finito fra i cedibili, con una stagione a Istanbul discreta ma non straordinaria: 35 presenze e 2 gol che non sono valse il riscatto, sebbene Mourinho avesse dato l'ok. Rientrato alla Juventus, nella scorsa annata ha segnato tre gol indiciotto presenze: meglio di diversi attaccanti passati a Torino negli ultimi anni.

La scelta di giocare in Olanda

Nel giorno della presentazione per il club dell'Eredivisie Kostic ha spiegato il perché. "Quando il PSV si è fatto avanti, mi è stato subito chiaro che volevo andare a Eindhoven. Fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui, la gente mi ha chiesto di Mateja Kežman e Danko Lazović. Hanno lasciato un'ottima impressione e hanno spalancato le porte a tutti noi. Cercherò di seguire le loro orme, affinché in futuro possano giocare qui molti altri calciatori serbi". Oggi Filip Kostic compie 34 anni.