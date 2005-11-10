Filip Kostic, finito in Olanda dopo anni alla Juventus. Dove era sempre in vendita
Andrea Losapio
Filip Kostic, nel giugno del 2022, era un uomo mercato. Aveva un anno di contratto e il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Olivier Glasner, non aveva intenzione di cederlo. Alla fine, in realtà, l'ha spuntata la Juventus dove è rimasto per quattro anni, anche se per una stagione è andato in Turchia, al Fenerbahce, in prestito.
Sempre in vendita
Dopo la prima annata, comunque discreta, con la Juventus di Massimiliano Allegri, Kostic è sempre finito fra i cedibili, con una stagione a Istanbul discreta ma non straordinaria: 35 presenze e 2 gol che non sono valse il riscatto, sebbene Mourinho avesse dato l'ok. Rientrato alla Juventus, nella scorsa annata ha segnato tre gol indiciotto presenze: meglio di diversi attaccanti passati a Torino negli ultimi anni.
La scelta di giocare in Olanda
Nel giorno della presentazione per il club dell'Eredivisie Kostic ha spiegato il perché. "Quando il PSV si è fatto avanti, mi è stato subito chiaro che volevo andare a Eindhoven. Fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui, la gente mi ha chiesto di Mateja Kežman e Danko Lazović. Hanno lasciato un'ottima impressione e hanno spalancato le porte a tutti noi. Cercherò di seguire le loro orme, affinché in futuro possano giocare qui molti altri calciatori serbi". Oggi Filip Kostic compie 34 anni.