Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Manuel Francisco dos Santos, in arte Garrincha. Il dribblatore più imprevedibile del Brasile

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
28.10.2026 05:00Nato Oggi...
Fonti preferite
Foto

Lo stato di Rio de Janeiro, quasi un secolo fa, era diviso in due. Da una parte i gringos, i grandi proprietari terrieri. Dall'altra quelli che fino a qualche decennio prima - una cinquantina - erano ridotti in schiavitù, spesso con una pelle più scura rispetto ai capi bianchi. In questo Brasile viene al mondo Manuel Francisco dos Santos, Garrincha più comunemente. Colonna vertebrale deformata e gambe storte, una piegata verso l'interno e più corta di diversi centimetri.

Imprevedibile

Alle volte i problemi diventano risorse. E con quelle gambe diventa il dribblatore immancabile del calcio brasiliano. Arriva al Botafogo nel 1953 e ci resta 12 anni, vincendo tre campionati carioca e tre tornei Rio-San Paolo. Con la nazionale però assurge a mito, d'altro canto giocare con quei calciatori sarebbe semplice, almeno nelle idee. Nel 1958 viene schierato titolare contro l'Unione Sovietica, terza partita. Quattro anni dopo, in Cile, Pelé si infortuna alla seconda partita e Garrincha prende la squadra sulle spalle. Segna a ripetizione, domina i quarti con l’Inghilterra e la semifinale con i padroni di casa, fino a essere espulso dopo un fallo su Rojas. Nonostante ciò gioca la finale, vinta 3-1 contro la Cecoslovacchia. Chiude il torneo come miglior giocatore e capocannoniere a pari merito. Con lui e Pelé insieme in campo, il Brasile non ha mai perso.

Il declino

Il corpo di Garrincha è stato forza e condanna. Dopo il 1962 i problemi ai legamenti e ai menischi diventano cronici. Gli interventi chirurgici, e la scarsa cura con cui li affronta, gli tolgono scatto ed esplosività. Chi prendeva in giro i terzini con un movimento di bacino non c’è più e il Garrincha del 1966 è già un’ombra. Il declino sportivo si intreccia con quello personale. Garrincha beve fin da giovane, in un ambiente dove la cachaça è parte della vita quotidiana, e la fama amplifica il problema invece di fermarlo. Muore il 20 gennaio 1983 a Rio de Janeiro, a soli 49 anni, per le conseguenze dell’alcolismo. Oggi Garrincha compirebbe 97 anni.

Articoli correlati

Immagine news 1
Balogun salvato dalla FIFA: nel 1962 Garrincha giocò la finale dopo essere stato espulso
Immagine news 2
20 gennaio 1983, addio all'angelo dalle gambe storte: muore Garrincha
Immagine news 3
20 gennaio 1983, muore Manè Garrincha: fu l'Angelo dalle gambe storte

Altre notizie Nato Oggi...

Oggi
Immagine news 1
05:00 Nato Oggi...
Manuel Francisco dos Santos, in arte Garrincha. Il dribblatore più imprevedibile del Brasile
Ieri
Immagine news 2
05:00 Nato Oggi...
Stephan El Shaarawy, a vent'anni poteva diventare uno dei migliori al mondo. Poi gli stop
lunedì 26 ottobre
Immagine news 3
05:00 Nato Oggi...
Cristian Chivu, dieci anni in Italia da calciatore. E bastano quattro mesi per l'Inter
domenica 25 ottobre
Immagine news 4
05:00 Nato Oggi...
Petar Sucic, di nuovo centrale per Chivu. Già indispensabile con la nazionale croata
sabato 24 ottobre
Immagine news 5
05:00 Nato Oggi...
Wayne Rooney, campionissimo sin da adolescente. Peccato per l'infortunio nel 2010
venerdì 23 ottobre
Immagine news 6
05:00 Nato Oggi...
Alvaro Morata, 19 abitazioni nel corso della sua carriera. Due volte alla Juve, poi Milan e Como
giovedì 22 ottobre
Immagine news 7
05:00 Nato Oggi...
Alphadjo Cisse, la rivelazione del nuovo mondo Milan. Ancora non un titolare fisso
mercoledì 21 ottobre
Immagine news 8
05:00 Nato Oggi...
Matteo Gabbia, il suo 2026 è già finito. Ancora zero presenze con la Nazionale
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
Immagine top news n.1 Torino osso duro, ma il Como vince da grande. Fabregas: "Grandi no, ma più maturi"
Immagine top news n.2 La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi
Immagine top news n.3 Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali
Immagine top news n.4 Roma-Cagliari 4-2, le pagelle: super Gollini, Mora: gol e assist decisivi. Maldini, impatto da urlo
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Como non sbagliano e mettono pressione all'Inter
Immagine top news n.6 Sassuolo-Lazio 2-6, le pagelle: Isaksen e Noslin incantano, Turati para due rigori. Disastro Caleta-Car
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e torna a +3 dall'Inter, in calo il Sassuolo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre
Immagine box news Serie A Napoli, ecco cosa ha detto Allegri a Colombo (e Sacchi) per farsi squalificare due giornate
Immagine box news Serie A Joao Mario ai margini della Fiorentina: può tornare al Bologna in caso di interruzione del prestito
Immagine box news Serie A Rivera duro: "Il Presidente della FIGC dovrei farlo io, Malagò e Galliani non sono in grado"
Immagine box news Serie A Lazio, Floriani Mussolini: "Il mister ci trasmette serenità, c'è un clima quasi magico"
Immagine box news Serie A Spalletti sulla scelta di dare a Kane il Pallone d'Oro: "Ha numeri spaventosi, era il nome logico"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Juve Stabia-Hellas Verona: punti preziosi in palio per raddrizzare la classifica
Immagine box news Serie B Serie B, Carrarese-Arezzo: testa bassa e pedalare verso i 3 punti
Immagine box news Serie B Serie B, Pisa-Palermo: il ritorno da avversario di Inzaghi alla Cetilar Arena
Immagine box news Serie B Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Chichizola: “Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie”
Immagine box news Serie B Ascoli, Guiebre dopo il 2-0 alla Sampdoria: “La nostra forza è il gruppo”
Serie C
Immagine box news Serie C Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano