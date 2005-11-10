Georges Mikautadze, in hotel per due mesi ad Amsterdam. E poi venduto dal Lione

Georges Mikautadze ha sempre segnato tantissimo. Con i club, sì, ma anche in Nazionale, diventando capocannoniere di Euro2024 - con lui altri cinque, a dir la verità - e arrivando al grande calcio abbastanza in ritardo.

Tanta Francia e Belgio

Cresciuto a Lione, nell'academy del club della provincia Rhone-Alpes, è finito al Metz per crescere, poi in Belgio. La famosa gavetta, sempre segnando a ripetizione, fino alla Ligue 1.

I problemi all'Ajax

"Ho trascorso due mesi in hotel. Ero solo in camera, stavo impazzendo! Il club non mi ha aiutato granché a trovare un appartamento. In autunno ho trovato un Airbnb e tutta la mia famiglia è venuta a vivere con me per un mese. Non conoscevo nessuno. Non parlavo la lingua. Non c’erano le condizioni per permettermi di avere successo. Per rendere al meglio, ogni giocatore ha bisogno di sentirsi a proprio agio e rispettato. Sono rimasto deluso". Quindi di nuovo al Metz, dopo l'Olympique Lione, squadra di cui era tifoso da bimbo, 18 gol in 49 partite.

Poi è arrivato il Villarreal, estate 2025, anche se probabilmente l'idea non era quella di lasciare Lione. "Sapevamo che una cessione era necessaria. Si è presentata questa opportunità con il Villarreal e tutto è avvenuto molto in fretta. Mi sono sacrificato per salvare il club che amo". Oggi Georges Mikautadze compie 26 anni.