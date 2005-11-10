Sergino Dest, un passato al Milan con pochi squilli. E ora sogna di tornare in Italia

Il periodo milanista di Sergino Dest non è stato indimenticabile. In prestito dal Barcellona, nella stagione 2022/2023 ha messo insieme quattordici presenze - di cui otto in Serie A - e zero gol, per poi rientrare in Catalogna e trasferirsi in via definita al PSV Eindhoven. Dove sta ritrovando se stesso, riuscendo a mettere in fila gol e assist: in questa annata siamo già a tre gol e tre assist in tredici presenze, migliorando già le due reti della scorsa.

Sogno Barcellona

Quello di ritornare in Catalogna è un'aspirazione, resta da capire se legittima o meno. Perché nel corso degli anni Dest ha continuato a sentire i suoi ex compagni, ma quel treno sembra oramai passato. Eppure al PSV sta facendo molto bene, avendo vinto per tre stagioni consecutive l'Eredivisie, da protagonista.

Voglia di Italia

"Penso che il PSV sia un grande club, quindi anche qualsiasi altra squadra non potrà che essere un’ottima scelta. Ma voglio continuare a mettermi alla prova. Si tratta anche di una questione legata all’Eredivisie: voglio poter migliorare ogni settimana in un campionato di livello superiore e confrontarmi con i migliori. È stato un periodo breve, ma mi è piaciuta l’Italia e mi è piaciuta la Serie A, vorrei tornare un giorno". Oggi Sergino Dest compie 26 anni.