Andre Silva, tornato al Porto con il 30% in meno di stipendio. Dopo anni in Italia, Spagna e Germania

André Silva ha scelto il Porto anche a costo di guadagnare sensibilmente meno rispetto all'esperienza all'Elche. Lo ha fatto in estate, quando ha accettato una riduzione dell'ingaggio superiore al 30% pur di tornare a vestire la maglia del club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio professionistico. Una rinuncia economica significativa, soprattutto considerando che nell'ultima stagione in Spagna André Silva aveva percepito uno stipendio lordo annuo vicino ai quattro milioni di euro.

Il contratto con il Porto

Prevede invece un ingaggio fisso di circa 2,8 milioni di euro lordi a stagione, bonus esclusi. Dopo aver lasciato il Porto nell'estate del 2017 per trasferirsi al Milan, l'attaccante ha attraversato diversi campionati europei, indossando anche le maglie di Siviglia, Eintracht Francoforte, Lipsia, Real Sociedad e Werder Brema. Con il Porto aveva già collezionato 58 presenze, segnando 24 gol e fornendo 11 assist prima del trasferimento in Italia.

Il ritorno in Portogallo è arrivato dopo una stagione positiva con l'Elche. Nel campionato 2025-2026, André Silva ha realizzato 10 gol in 32 presenze, ma era a scadenza contrattuale e quindi, dopo il mancato rinnovo con gli spagnoli, ha optato per una stagione con opzione fino al 2028. Oggi Andre Silva compie 31 anni.