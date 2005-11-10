Achraf Hakimi, campione a Parigi. E plusvalenza perfetta per l'Inter di Suning

Giuseppe Marotta aveva portato Achraf Hakimi all'Inter per 40 milioni di euro. Un investimento improvviso e molto importante, in un periodo storico davvero delicato come quello del Covid che, poi, sarà la mazzata sui conti di Suning. Nel giro di appena un anno si è trasformato in una cessione da 67 milioni, garantendo una significativa plusvalenza, ma soprattutto ha permesso al club nerazzurro di far fronte a una situazione economica sempre più complicata. Uno dei momenti più difficili della storia recente dell'Inter, superato anche grazie alle cessioni di Hakimi e Lukaku e al prestito di Oaktree, che ha consentito a Zhang di reperire le risorse necessarie per andare avanti.

Campione in Francia

Hakimi, nel frattempo, a Parigi ha continuato a fare benissimo. Con la maglia del PSG ha collezionato 220 presenze e 31 gol, compreso quello che ha contribuito a indirizzare la finale di Champions League di Monaco contro la stessa Inter. Oggi è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo, oltre a essere uno dei pochi giocatori cresciuti nel Real Madrid e poi lasciati partire senza avere davvero l'opportunità di affermarsi con la prima squadra.

La stagioni culminate con le vittorie della Champions League con il Paris Saint-Germain lo hanno portato anche tra i possibili candidati al Pallone d'Oro. Oggi Achraf Hakimi compie 28 anni.