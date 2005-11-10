Marco Verratti, nove volte Campione di Francia che non ha mai giocato in Serie A

Sin dal suo arrivo, quindicenne, nel calcio che conta, Marco Verratti aveva fatto parlare di sé. Giocatore di una qualità superiore e intelligenza calcistica straordinaria, non ha mai giocato in Serie A. Perché dopo la promozione del Pescara di Zdenek Zeman, in compagnia di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, il Paris Saint Germain ha deciso di acquistarlo come primo perno di una squadra che puntava - ma che non ha mai vinto - la Champions League.

Ricco palmares

Ovviamente il PSG degli sceicchi lo ha portato a vincere molto. Nove volte campione di Francia, sei coppe, altrettante coppe di lega, nove supercoppe francesi. Però la soddisfazione migliore se l'è tirata fuori con la nazionale, vincendo l'Europeo del 2020 a Wembley. Mancini schierava il doppio pivot, con lui e Jorginho che erano i registi: chissà che non possa essere un'opzione anche per questa Italia. Probabilmente non con lui.

Pre convocazione

L'ultima vera notizia di Marco Verratti era la possibile convocazione con la Bosnia Erzegovina, nel match per la qualificazione agli scorsi Mondiali. Poi però ci fu un infortunio al ginocchio che lo costringe a saltare la tornata di chiamate. Ora è tornato in pianta stabile nell'Al Duhail, dove ha giocato cinque gare di campionato con due assist. Oggi Marco Verratti compie 34 anni.