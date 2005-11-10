Uva: "Barbera esempio per gli stadi". E l'ad del Palermo: "Nel 2027/28 l'inizio dei lavori"

Il Palermo come modello al Social Football Summit: nell'evento che si sta tenendo all’Allianz Stadium di Torino, è stato portato come esempio virtuoso il caso rosanero. Nell'ambito della situazione sugli stadi in vista degli Europei, l’Executive Director di Euro2032 Italia, Michele Uva, ha parlato infatti del progetto di riqualificazione del “Barbera”.

Le parole di Uva sul Barbera come esempio per gli stadi

Queste le parole di Uva, così come riportate dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "Palermo è stato un caso straordinario" - ha sottolineato - "non era nemmeno nei 10 stadi segnalati dalla Federazione alla Uefa", le sue parole. E ha fatto notare: "A settembre 2025 a luglio 2026 ha fatto tutto e questo dimostra che dire che in Italia la burocrazia blocca i progetti di sviluppo è un alibi".

L'a.d. del Palermo Gardini parla dell'inizio dei lavori

E a proposito di impianti, da sottolineare la presenza all’evento torinese dell’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, che nello specifico era presente in qualità di relatore ad un tavolo tecnico dedicato alla creazione dei nuovi stadi. Lo stesso Gardini ha spiegato sui lavori per il Barbera: "Stiamo ridefinendo il progetto amministrativo e poi, nella stagione 2027-28 speriamo di iniziare i lavori", le parole del dirigente.