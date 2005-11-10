Napoli, in pole per la fascia c'è Cacciamani: contatto diretto tra De Laurentiis e Cairo

Il Napoli guarda anche ai giovani talenti della Serie A per rinforzare la rosa e programmare il futuro. Tra i profili finiti nel mirino della società azzurra c'è Alessio Cacciamani, esterno offensivo classe 2007 del Torino, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il diciannovenne, cresciuto nel vivaio granata, è un giocatore di piede destro che predilige partire dalla fascia sinistra. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse del Napoli, tanto che - si legge sul Corriere dello Sport - ci sarebbe già stato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo per sondare la disponibilità del club piemontese.

Napoli su Cacciamani, il Torino chiede oltre 20 milioni

L'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice, soprattutto per la valutazione del cartellino. In estate il Torino aveva rifiutato un'offerta della Roma da circa 12 milioni di euro, fissando successivamente una richiesta superiore ai 20 milioni. Una cifra destinata a crescere ulteriormente alla luce del rendimento del giovane esterno, che ha collezionato 11 presenze da titolare nelle prime 12 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando un gol e un assist.

Cacciamani protagonista anche con l'Italia Under 21

Il talento granata continua intanto il proprio percorso di crescita, dividendosi tra il Torino e l'Italia Under 21 di Silvio Baldini. Il Napoli ne apprezza soprattutto le prospettive future, ma dovrà confrontarsi con le richieste economiche di Cairo. Il primo contatto tra i presidenti rappresenta comunque un segnale concreto dell'interesse azzurro.