Vicenza, 24 ore di confronto: le prossime 3 decisive, ma Gallo confermato in panchina

Come circolato nella giornata di ieri, il Vicenza dovrebbe continuare con Gallo in panchina. Secondo il Giornale di Vicenza dopo 24 di confronto fra società e dirigenza il club ha maturato la sua decisione: secondo il quotidiano, la proprietà ha deciso di fare quadrato attorno al mister e di dargli la possibilità di invertire la rotta.

Si parla però di una fiducia a tempo: la scelta della società sarà legata ai risultati che arriveranno nelle prossime tre sfide, nello specifico contro l'Ascoli fuori casa e le due al Menti contro Carrarese e Cesena. Periodo decisivo dunque in casa del Vicenza, sia per la salvezza da raggiungere che per il futuro della panchina. Da domani (11 novembre) il Lane tornerà ad allenarsi.

La posizione della tifoseria

Nonostante l’avvio di stagione difficoltoso sul piano dei risultati e delle prestazioni, il tecnico della promozione gode ancora della fiducia della piazza che ieri sera con uno striscione (“Gallo non si tocca” firmato da Lanerossi Crew) e per bocca del presidente del Centro Coordinamento Clubs Biancorossi Emanuele Arenahanno ribadito il loro sostegno all’allenatore mandando un messaggio chiaro alla società a cui sono stati chiesti anche rinforzi nel mercato di gennaio per conquistare la salvezza.