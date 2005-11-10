Juventus, Vicario verrà riscattato: la cifra stabilita. Grabara out, Pinsoglio in scadenza

Guglielmo Vicario ha spazzato via qualsiasi perplessità e si è preso definitivamente la Juventus, convincendo appieno l'ambiente bianconero grazie a prestazioni di altissimo livello e a una straordinaria capacità di gestire la pressione nei momenti più complicati. Dimenticata la deludente parentesi al Tottenham, il portiere 30enne è ripartito e ha dimostrato non solo grandi doti tra i pali, ma soprattutto un carisma da leader che a Torino mancava da tempo.

Destino a tinte bianconere

La dirigenza bianconera è ora pronta ad accelerare per la sua conferma definitiva, secondo quanto riferito da TuttoSport: il riscatto fissato a 8 milioni di euro verrà esercitato. Cifra contenuta e decisamente vantaggiosa a fronte del rendimento offerto sul campo. L'impatto di Vicario si è fatto sentire con forza anche all'interno dello spogliatoio, dove è diventato rapidamente una delle voci più ascoltate e influenti, pronto a metterci la faccia nei passaggi a vuoto stagionali senza cercare alibi.

E gli altri?

Superato a pieni voti l'esame più importante della sua carriera, l'estremo difensore rappresenta una certezza incrollabile per il futuro del club, al riparo anche da un eventuale cambio di guida tecnica. Risolto il nodo del titolare, la Juventus dovrà ora concentrarsi sul completamento del reparto in vista della prossima stagione: Kamil Grabara non verrà infatti riscattato e lascerà Torino, mentre andrà valutata la posizione di Carlo Pinsoglio, attualmente in scadenza di contratto, rendendo necessario l'ingaggio di un nuovo secondo e di un terzo portiere da affiancare al numero uno friulano.