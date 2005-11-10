Dieci vittorie nelle prime dodici giornate, un record assoluto nella storia biancoceleste. Ma per Gattuso la soddisfazione più grande è un'altra: il ritorno dei tifosi all'Olimpico, con due gare consecutive aperte al pubblico. Una notizia, racconta Il Messaggero, accolta con grande emozione a Formello, tanto da spingere il tecnico a definirla "la mia vittoria più bella". Prima, però, c'è da superare l'esame Torino, sabato, con 1.500 sostenitori al seguito.

Atalanta e derby, il calendario mette alla prova i sogni

Dopo la trasferta piemontese arriveranno due appuntamenti di fuoco contro l'Atalanta all'Olimpico, dove sono già attesi 16mila spettatori, e soprattutto il derby contro la Roma. Tre partite che potranno dire molto sulle reali ambizioni della squadra. Perché nove giornate trascorse in vetta, di cui le ultime tre da capolista solitaria, non possono essere considerate una semplice coincidenza. La Lazio sorprende, ma soprattutto convince, mostrando una continuità che merita attenzione.

Il paragone con Maestrelli ed Eriksson e una fame speciale

Nella storia laziale soltanto le formazioni di Maestrelli ed Eriksson sono rimaste al comando più a lungo: 25 giornate nel 1973-74 e 16 nel 1999-2000, entrambe poi campioni d'Italia. Paragoni inevitabili, ma anche distanze evidenti per uomini, investimenti e contesto. Gattuso continua a predicare prudenza e a indicare la salvezza come obiettivo, ma il gruppo ha ormai una propria identità. A unirlo sono orgoglio, voglia di rivalsa e conti ancora aperti con il passato.