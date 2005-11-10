Poco più di dieci mesi fa la Roma investiva circa 25 milioni di euro per acquistare l'attaccante francese Robinio Vaz dall'Olympique Marsiglia. Prelevato dall'OM per 200mila euro, lanciato da Roberto De Zerbi, a gennaio il calciatore di Mantes-la-Jolie fu la scommessa (costosa) dell'allora direttore sportivo Frederic Massara praticamente subito bocciata da Gian Piero Gasperini. "Se l’obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo, facciamo giocare anche i sedicenni e i Primavera, non è un problema. L'importante è che sia chiaro", tuonava il manager giallorosso nei giorni in cui la Roma chiudeva l'operazione. "L’arrivo di Vaz è nell’ottica di una squadra che ragiona molto sulla prospettiva. C’è un progetto molto lungo".

Con la Roma un solo gol

Vaz alla Roma non ha praticamente mai trovato spazio, anche perché i mesi nella Capitale ancora non hanno chiarito quale sia il suo ruolo. Poco più di duecento minuti suddivisi in dodici presenze in Serie A con tanto di gol decisivo contro il Lecce il 22 marzo, un paio di presenze contro il Bologna in Europa League e poi via di prestito al termine di un'estate in cui la società ha anche valutato la possibilità di trattenerlo.

Il prestito all'Hull City non sta funzionando

Alla fine - il 31 agosto - il club giallorosso ha però optato per la cessione a titolo temporaneo del classe 2007 all'Hull City: due milioni per il prestito e 30 per l'eventuale diritto di riscatto. Ma oggi, a meno di tre mesi di distanza, i tigers non solo non valutano l'acquisto del suo cartellino, ma anche l'interruzione anticipata del prestito. Proprio come alla Roma Vaz sta infatti giocando pochissimo: cinque spezzoni e tanta panchina, una cinquantina di minuti in tutto.

Nessuno è soddisfatto di questa situazione ed è probabile, a questo punto, che a gennaio il giocatore venga dirottato in prestito altrove. E' soprattutto una valutazione della Roma, società con cui il classe 2007 ha un contratto valido fino al 30 giugno 2030.