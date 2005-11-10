Il Napoli sta seguendo Pedro Morisco, portiere brasiliano classe 2004 di proprietà del Coritiba. Anzi, qualcosa di più. Perché nei prossimi giorni il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto la propria offerta per il giocatore, con l'intento di anticipare la folta concorrenza. In Italia Morisco piace anche a Juventus e Atalanta, ma è all'estero che il portiere riscuote maggiori interessi.

Pronta l'offerta del Napoli

Il suo contratto col Coritiba scadrà a dicembre 2027, da luglio sarebbe quindi libero di firmare pre contratti in vista di gennaio 2028. Ma il Napoli vuole bruciare i tempi ed ecco che nelle prossime ore in Brasile si attendono la prima proposta del Napoli che si vocifera essere di 8 milioni di euro. Il Coritiba vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno, ma il Napoli potrebbe avere altre idee.

Perché può prenderlo a gennaio

Prendere subito Morisco a gennaio avrebbe un doppio significato strategico, per il Napoli. Intanto si andrebbe a mettere una pezza nel caso in cui l'infortunio alla schiena di Meret avesse bisogno di più tempo per essere riassorbito. E poi una prospettiva futura: il contratto dello stesso Meret resta in scadenza a giugno e fino a questo momento non sono da registrare passi avanti verso il rinnovo. L'addio a zero, insomma, è più di una possibilità. E prendendo Morisco a gennaio, il Napoli avrebbe tutto il tempo per farlo adattare e ambientare nel nuovo contesto prima di poterlo magari lanciare titolare a partire dalla prossima stagione.