"Non c'è un altro modo per dirlo, non ne viene in mente davvero uno differente: quella di Tokyo è stata semplicemente un'altra finale indimenticabile": così Angelo Di Livio ha ricordato la Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo, contro il River Plate nel 1996, serata dalla quale ricorrono oggi i 30 anni passati.

"Avevamo di fronte una grande squadra, con giocatori pazzeschi, e l'abbiamo battuta. Senz'appello. Se ripenso a quei novanta minuti, l'unico rammarico forse va proprio verso tutto quello che abbiamo sprecato: avevamo avuto diverse occasioni, avremmo potuto vincere con un risultato forse più largo", le sue parole

Il ricordo di Di Livio

Di Livio ha poi ricordato: "La cosa più bella, alla fine, è stata alzare la Coppa. Se devo scegliere un momento di quella finale, scelgo proprio quello. C'era la Coppa della Toyota, certo. Ma penso che l'Intercontinentale e la Champions stiano benissimo così, insieme, a casa. Perfettamente esposti. Allineati. Lo dico col sorriso: sono due coppe a cui tengo e quella sera ho avuto la fortuna di alzarne una con un gruppo meraviglioso. Eravamo straordinari. Forti. Belli". E ha concluso: "Mi vengono ancora i brividi, a rivedere le immagini di Tokyo. Arriveranno praticamente sempre. E per sempre accompagneranno la storia della Juventus, resa grande pure dall'altra parte del mondo".