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Serie A, i migliori 5 attaccanti: Varela risale dal quarto al primo posto. Riecco MalenFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 15:00Serie A
autore Gaetano Mocciaro
24.11.2026 15:00Serie A
Cambia nuovamente la graduatoria delle migliori punte del torneo con il portoghese del Monza che fa il balzo in avanti grazie alla doppietta alla Fiorentina
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Stravolta nuovamente la classifica di rendimento degli attaccanti di Serie A dopo 12 giornate. Dybala scende dal primo al quinto posto, Raimondo dal secondo al quarto. Varela risale dal quarto posto fino alla vetta mentre Malen grazie al 9 rimediato contro il Parma torna in classifica balzando direttamente al secondo posto. Saluta invece Kvernadze. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Gustavo Varela (Monza) 6.91 (11)
2. Donyell Malen (Roma) 6.86 (11)
3. Marcus Thuram (Inter) 6.82 (11)
4. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
5. Paulo Dybala (Roma) 6.79 (7)
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