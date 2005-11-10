Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con lo Stoccarda, soffermandosi sulle difficoltà in fase difensiva: “Non parlerei di tornare a vecchi vizi, finora eravamo noi che inseguivamo. Possiamo analizzare quello che non ha funzionato negli ultimi dieci minuti, ma è banale: l’abbiamo fatto, per carità. Parliamo di una squadra che ha tirato fuori il carattere negli ultimi anni, altrimenti non avrebbe ottenuto tutti i risultati degli ultimi sei anni. Non è giusto parlare solo degli ultimi dieci minuti.

Quando parliamo di fase difensiva, parliamo di undici giocatori, di un collettivo, che devono lavorare allo stesso modo in tutte le situazioni di gioco. Sottolineo anche che a Bergamo abbiamo fatto una buona fase difensiva in molti momenti della partita, poi siamo consapevoli che negli ultimi dieci minuti potevamo e dovevamo fare meglio”.

Il tecnico romeno ha poi risposto alla domanda su cosa serva, se innesti o un tipo di lavoro diverso: “A me piace parlare di collettivo, si difende in undici e non con il nome. Si difende di squadra, che sia sotto la linea della palla o in una pressione fatta male, su cui gli avversari sono stati bravi a uscire e far saltare le linee di pressione. A quel punto diventa questione individuale, di duello. Però abbiamo l’obbligo di difendere come collettivo, non si può parlare di singoli giocatori in un gioco di squadra”.