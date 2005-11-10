Zbigniew Boniek, grande ex trequartista di Roma e Juventus, ha speso parole importanti per la Roma di Gian Piero Gasperini dopo la goleada inferta al Parma (5-1) che ha permesso di mettere la freccia sull'Inter in classifica e di portarsi a -2 dalla Lazio capolista in campionato.

Il commento

Anche se all'inizio non si aspettava che i giallorossi potessero tenere questo passo costante: "Sinceramente no. La squadra trae beneficio dal lavoro dell’anno scorso, Gasperini ha plasmato la Roma, facendo cose straordinarie con una buona rosa, che però potrebbe essere migliorata. Il gioco è da prima della classe", ha detto il 70enne polacco nell'intervista al Corriere della Sera (edizione Roma).

Previsioni future

Sull'andamento della corsa allo Scudetto e le previsioni di come potrebbe andare a finire, tuttavia, Boniek riflette: "L’Inter sulla carta rimane la favorita per lo scudetto, ma nel calcio tra teoria e pratica c’è una distanza enorme e Roma e Lazio viaggiano ad alto ritmo". Invece su quante possibilità hanno le squadre capitoline di resistere lì in alto: "La Roma non è una novità, quindi penso di sì. Nella Lazio, invece, si è creato qualcosa al livello mentale. Gattuso sa fare gruppo. Gioca una volta a settimana, può dare fastidio a lungo".