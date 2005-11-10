"Sto bene, forza Boca, oggi e sempre": così l'ex centrocampista di Roma e Juventus, Leandro Paredes, ha rassicurato tutti dopo lo svenimento in diretta televisiva, durante un'intervista con DSports. Il tutto dopo aver vinto la Copa Sudamericana per aver superato 2-0 l'Atletico Mineiro, allo stadio Metropolitano di Barranquilla.

Cosa è successo a Paredes

Il centrocampista era già uscito dal campo al 58' al posto di Tomás Belmonte dopo aver accusato il caldo e l'elevata umidità di Barranquilla ed è svenuto durante un'intervista televisiva con DSports. Dopo aver ripreso conoscenza ed essere rientrato autonomamente negli spogliatoi, il giocatore è stato trasportato in ambulanza in una vicina clinica per accertamenti, circostanza che ha ritardato la partenza della squadra per l'Argentina.

La rassicurazione di Paredes

In seguito agli esami medici, Paredes è stato dimesso in serata ed è rientrato in hotel per riunirsi ai compagni. Dalla struttura sanitaria il calciatore aveva pubblicato una foto su Instagram scrivendo: "Sto bene, tieni duro Boca. Oggi e sempre". Sull'episodio era intervenuto in conferenza stampa anche l'allenatore Rodolfo Arruabarrena: "L'ho incrociato entrando nello spogliatoio, è vero che alla fine del primo tempo ha avuto un crollo e si sentiva stanco. Nell'intervallo è migliorato un po', ma dopo dieci minuti si è visto che aveva difficoltà a muoversi velocemente in campo. È molto onesto e ha chiesto il cambio, ho appena saputo che ora che poi è anche svenuto".