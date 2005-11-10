Il Como vince, Tasos Douvikas non segna. È successo anche nel 2-0 al Cagliari firmato dai colpi di testa di Ramon e Da Cunha. Il centravanti greco ha allungato a quattro giornate il digiuno di gol in Serie A, nonostante un'occasione clamorosa nel recupero: conclusione potente, grande intervento di Caprile e pallone deviato sulla traversa. Una buona dose di sfortuna, per un attaccante che aveva iniziato la stagione segnando con grande continuità e che resta il principale riferimento offensivo della squadra di Cesc Fabregas. I numeri complessivi, del resto, sono ancora dalla sua parte: undici reti tra campionato e Champions League, comprese le tre realizzate nella storica vittoria per 9-1 sul campo del Lens. Il problema non è mica il rendimento stagionale di Douvikas, quanto la gestione delle sue energie.

Como, Douvikas gioca sempre: lo stop di Kean complica i piani di Fabregas

Il problema, semmai, è che Douvikas gioca praticamente sempre, perché Fabregas non ha alternative di ruolo a disposizione. Una situazione che inevitabilmente rischia di pesare sul rendimento del greco, chiamato a sostenere un minutaggio imprevisto tra campionato e Champions League. I tanti impegni ravvicinati non aiutano, soprattutto per un attaccante al quale viene richiesto un lavoro continuo anche senza pallone. Il ritorno di Moise Kean avrebbe consentito al tecnico spagnolo di distribuire meglio i minuti, ma i tempi di recupero dell'ex Fiorentina si sono ulteriormente allungati. Dopo l'intervento alla tibia, l'attaccante italiano ha accusato un nuovo problema di natura ossea. Fabregas è stato - più o meno - chiaro: "Starà fuori qualche mese, non settimane". Il rientro, quindi, è rinviato al 2027.

Il Como dovrà intervenire sul mercato di gennaio, anche perché la stagione dei lariani si sta sviluppando su più fronti e gli obiettivi sono ambiziosi. Non si tratta di cercare un titolare, sia perché Douvikas ha dimostrato di meritare la fiducia dell'allenatore, sia perché l'investimento fatto su Kean non va cancellato, quanto di aggiungere un centravanti che possa consentirgli di riposare e offrire soluzioni differenti. Dirottare Nico Paz da falso nove è una soluzinoe tampone, ma cambia gli equilibri offensivi della squadra. Tra i nomi accostati al Como nelle ultime ore c'è anche Sebastiano Esposito, già seguito in passato. Al di là dell'identikit del possibile acquisto, la necessità è palese: Fabregas non può affrontare i prossimi mesi contando su un solo centravanti di ruolo. Anche perché i quattro turni senza gol di Douvikas non hanno lasciato ferite, ma al Como qualche gol in più farebbe comodo.