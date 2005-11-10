Massini: “Il voto va rispettato, il ricorso sarà valutato. Ora l’AIA deve poter lavorare”
L’AIA prende posizione in merito al ricorso contro l’elezione del presidente Francesco Massini. Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Francesco Massini, affronta con serenità la presentazione del ricorso relativo all’Assemblea elettiva e conferma, insieme al Comitato Nazionale, la piena determinazione a svolgere il mandato ricevuto. “La democrazia riconosce a ciascuno il diritto di rivolgersi agli organi competenti. Quel diritto va rispettato, così come va rispettato il voto espresso dall’Assemblea e vanno rispettati tutti gli associati. Saranno le sedi preposte a esaminare il ricorso e a pronunciarsi, nessuna polemica e nessuna ricostruzione di parte può sostituirsi alle loro decisioni. Abbiamo piena fiducia nel percorso seguito e affronteremo ogni valutazione nelle sedi previste, con trasparenza e rispetto delle regole. Nel frattempo, l’AIA ha responsabilità precise verso i suoi associati. Non possiamo permettere che una vicenda ancora aperta si trasformi in una condanna a mezzo stampa anticipata o diventi motivo di paralisi per l’Associazione.
Il dissenso è parte della vita democratica. La delegittimazione preventiva e la contrapposizione permanente, invece, sottraggono energie al lavoro che gli arbitri attendono da noi. La nostra priorità è tutelarli, sostenerne la crescita e dare risposte concrete alle loro esigenze. Il confronto di ieri sera con i venti rappresentanti dei Presidenti di Sezione, convocati dal Comitato Nazionale per informarli, è stato molto positivo. È emerso un ampio sostegno a questa governance e la volontà di lavorare insieme. Ringrazio i Presidenti per la disponibilità e per l’impegno che ogni giorno dedicano agli associati, sono una risorsa essenziale per l’AIA e meritano ascolto e risposte concrete.
Abbiamo già perso troppo tempo. Ora dobbiamo lavorare, con fermezza e senza esitazioni, per il bene dei nostri ragazzi e di tutta l’Associazione. Il rispetto della democrazia si dimostra sia accettando il confronto nelle sedi competenti sia assumendosi fino in fondo la responsabilità del mandato ricevuto. È su questo principio che il Comitato Nazionale andrà avanti, nel rispetto delle regole, al servizio degli arbitri e mettendo il bene dell’AIA davanti a ogni interesse personale”.