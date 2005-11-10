Inter e Milan a lavoro per due importanti rinnovi. Roma, Balde nel mirino. Le top news delle 13

In casa Inter è tornato d'attualità il tema legato al rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la volontà comune è quella di proseguire insieme e provare a chiudere l'accordo il prima possibile. Già entro Natale se dovessero essere trovati i giusti incastri. Dopo le tensioni degli ultimi mesi, il primo passo è stato ritrovare un punto di contatto. La distanza principale riguarda inevitabilmente le cifre. Calhanoglu, oggi legato all'Inter fino al 2027 e con uno stipendio da circa 6,5 milioni netti, vorrebbe un nuovo biennale e un trattamento da top player. La società, invece, intende ridurre la componente fissa degli ingaggi, anche alla luce dell'età e dei recenti problemi fisici del giocatore. La trattativa è aperta: adesso servirà trovare la giusta sintesi.

Il Milan sta parlando con gli agenti di Alphadjo Cisse per cambiare, in ottica migliorativa, le condizioni del suo contratto. Attualmente percepisce circa 800 mila euro all’anno e qui lo stipendio potrebbe lievitare sensibilmente al doppio con la scadenza fissata oltre quella attuale del 30 giugno 2030. Serve blindarlo, anche perché ci sono diverse squadre che si sono già informate su di lui e che stanno bussando agli uffici di via Aldo Rossi con offerte milionarie. Brighton in primis.

La Roma è ormai chiaramente in lotta per lo scudetto. Queste prime undici giornate di campionato hanno dimostrato di avere tutte le capacità per lottare fino alla fine. Tra poco più di un mese e mezzo aprirà di nuovo il mercato e proprio per questo i giallorossi sfrutteranno la finestra invernale per proverà a migliorare ulteriormente la rosa, magari piazzando un paio di colpi. Nei radar del direttore sportivo Tony D’Amico negli ultimi tempi è entrato anche Alejandro Balde, esterno sinistro classe 2003, che il Barcellona potrebbe anche decidere di vendere già a gennaio per monetizzare e andare ad acquistare un difensore centrale, diventata la prima esigenza per il tecnico Flick per la seconda parte della stagione. Sul giocatore del Barcellona c’e già il gradimento da parte di Gian Piero Gasperini ma il vero problema resta trovare la formula giusta con il Barcellona. L’idea potrebbe essere quella di un prestito oneroso con obbligo condizionato magari al piazzamento Champions. Tutto dipenderà anche dalla valutazione, al momento molto alta. Senza tenere conto che anche l’ingaggio è di un livello decisamente importante. Altra difficoltà è senza dubbio la concorrenza. L’apertura del Barcellona ad una possibile cessione ha attirato le attenzioni di tanti club internazionali. In Premier League c’è tanto movimento. Basta pensare all’Interesse di Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham. In Francia c’è il Monaco, in Italia un pensiero ce lo sta facendo anche la Juventus considerata la possibile partenza di Cambiaso. Insomma la situazione è in evoluzione ma Balde può essere una grande occasione di mercato.

La mancata convocazione di Giacomo Calò in Nazionale è stata tra i temi che più hanno tenuto banco negli ultimi giorni. Dopo 'l'attacco' fatto dal suo procuratore a Roberto Mancini ai nostri microfoni e la riposta arrivata ieri dal CT, oggi a parlare è il diretto interessato. Il centrocampista del Frosinone ha parlato a La Gazzetta dello Sport, ripartendo proprio dalla convocazione in azzurro sfumata: "Per ora il Frosinone è la mia Nazionale, il resto viene dopo. Delle polemiche mi importa poco, preferisco non alimentarle. So che a febbraio compirò 30 anni e questo ha un peso. Finora le convocazioni hanno premiato sempre i più giovani. La carta d'identità mi preclude una chiamata? No anzi, chi se ne frega se ho 30 anni. Se continuo cosi penso che la meriterò. Lascio parlare ti campo, sono le prestazioni a dirti cosa puoi diventare. Io sono ambizioso e punto in alto".