Diego Lopez non è più il Chief of Football del Genoa: il comunicato ufficiale rossoblù

Diego Lopez non è più il Chief of Football del Genoa: il comunicato ufficiale rossoblùUfficiale
Paolo Lora Lamia
Notizia nell'aria già da diversi giorni e diventata ufficiale questa mattina: Diego Lopez non fa più parte della dirigenza del Genoa. lasciato l'incarico di Chief of Football del club, che sta riformando la sezione dedicata al mercato affidandosi alla coppia composta da Stefano Melissano e Francois Modesto (a breve dovrebbe arrivare anche l'ufficialità del loro arrivo).
Il comunicato ufficiale del Genoa
"Il Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto professionale con Diego López, che lascia il ruolo di Chief of Football del Club. La Società desidera esprimergli il più sentito ringraziamento per l'impegno, lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell'area tecnica rossoblù. Il Genoa CFC rivolge a Diego López i migliori e più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".