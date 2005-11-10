Capello su Malen: "Ha tutto, in area mi ricorda Paolo Rossi con un fisico più potente"

Sono tanti i protagonisti attesi nella sfida di oggi tra Como e Roma. Uno di questi è Donyell Malen, attaccante capace di segnare 6 gol nelle prime 5 giornate di campionato. Dopo un avvio da urlo, però, ha un po' rallentato visto che contro Atalanta, Torino e Inter è andato a segno solo una volta.

Dell'attaccante olandese e di come provare ad arginarlo ha parlato Fabio Capello, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Il centrale che se lo vedrà arrivare di fronte, Ramon o Chalobah, dovrà essere concentrato al massimo e molto reattivo perché oggi l'olandese non è marcabile. Ha tutto: senso del gol, potenza. Non sta mai fermo. Ed è anche furbo, sa sfruttare qualsiasi pallone".

Queste caratteristiche portano Capello ad azzardare un paragone: "In area mi ricorda Paolo Rossi con un fisico più potente. Qualche movimento potrebbe evocare Ronaldo il fenomeno, a sua volta però molto più potente. Soprattutto, Malen tira sempre e da ogni posizione. Grande Gasperini a trasformarlo in centravanti. Quando ha la palla, mette sempre in movimento gli attaccanti".