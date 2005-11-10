Oggi in TV, dove vedere Como-Roma, Cagliari-Juventus e Sassuolo-Milan

C'è tanto calcio da poter vedere anche oggi, domenica 11 ottobre 2026.

Dalle partite della 6^ giornata di Serie A fino a quelle di B, di C, e tutto il calcio internazionale. Di seguito tutti i principali incontri, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale viene trasmesso.

12.30 Como vs Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Team Altamura vs Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 252) e NOW

12.30 Torres vs Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW

13.30 Standard Liegi vs Charleroi (Campionato belga) - DAZN

14.00 Elche vs Celta (Liga) - DAZN

14.30 Foggia vs Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

14.30 Ravenna vs Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

14.30 Scafatese vs Sorrento (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

14.30 Sambenedettese vs Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

14.30 Renate-Giana vs Erminio (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Lazio vs Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Lecce vs Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Catanzaro vs Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Crystal Palace vs Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Hull vs Everton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Casarano vs Salernitana (Serie C) - RAI 2, SKY SPORT(canale 252) e NOW

15.00 Lucchese vs Nuova Ternana (Serie D) - VIVOAZZURRO TV

15.30 Colonia vs Borussia Monchengladbach (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.15 Real Sociedad vs Deportivo A Coruna (Liga) - DAZN

17.15 Padova vs Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Liverpool vs Manchester City (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Friburgo vs Schalke 04 (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

17.30 Forlì vs Livorno (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW

17.30 Perugia vs Vado (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Lecco vs Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

17.30 Treviso vs Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

17.30 Trento vs Folgore Caratese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

18.00 Sassuolo vs Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Betis vs Osasuna (Liga) - DAZN

19.00 Benfica vs Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Modena vs Verona (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.45 Cagliari vs Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Racing Santander-Valencia (Liga) - DAZN