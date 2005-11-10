Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Oggi in TV, dove vedere Como-Roma, Cagliari-Juventus e Sassuolo-Milan

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30Altre Notizie
11.10.2026 05:30Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

C'è tanto calcio da poter vedere anche oggi, domenica 11 ottobre 2026.

Dalle partite della 6^ giornata di Serie A fino a quelle di B, di C, e tutto il calcio internazionale. Di seguito tutti i principali incontri, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale viene trasmesso.

12.30 Como vs Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Team Altamura vs Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 252) e NOW
12.30 Torres vs Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
13.30 Standard Liegi vs Charleroi (Campionato belga) - DAZN
14.00 Elche vs Celta (Liga) - DAZN
14.30 Foggia vs Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Ravenna vs Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Scafatese vs Sorrento (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Sambenedettese vs Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Renate-Giana vs Erminio (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Lazio vs Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Lecce vs Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Catanzaro vs Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Crystal Palace vs Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Hull vs Everton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Casarano vs Salernitana (Serie C) - RAI 2, SKY SPORT(canale 252) e NOW
15.00 Lucchese vs Nuova Ternana (Serie D) - VIVOAZZURRO TV
15.30 Colonia vs Borussia Monchengladbach (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.15 Real Sociedad vs Deportivo A Coruna (Liga) - DAZN
17.15 Padova vs Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Liverpool vs Manchester City (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Friburgo vs Schalke 04 (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
17.30 Forlì vs Livorno (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW
17.30 Perugia vs Vado (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Lecco vs Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Treviso vs Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Trento vs Folgore Caratese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Sassuolo vs Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Betis vs Osasuna (Liga) - DAZN
19.00 Benfica vs Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Modena vs Verona (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Cagliari vs Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Racing Santander-Valencia (Liga) - DAZN

Articoli correlati

Immagine news 1
Le partite di oggi: il programma di domenica 11 ottobre
Immagine news 2
Chivu e Allegri sorridono, ora tocca alle altre big: la classifica aggiornata e le ultime di formazione
Immagine news 3
Como-Roma, caccia all’anti-Inter tra i ko. Svilar out, su Kean è polemica tra Fabregas e l’Italia

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, dove vedere Como-Roma, Cagliari-Juventus e Sassuolo-Milan
Ieri
Immagine news 2
23:18 Altre Notizie
Napoli-Frosinone 3-0: il tabellino della gara
Immagine news 3
20:25 Altre Notizie
Inter-Parma 3-0: il tabellino della gara
Immagine news 4
17:08 Altre Notizie
Genoa-Fiorentina 2-1: il tabellino della gara
Immagine news 5
14:34 Altre Notizie
Pio Esposito sui 120 anni dello Spezia: "Tappa fondamentale. Spero di avervi lasciato qualcosa"
Immagine news 6
14:19 Altre Notizie
Italiano sui 120 anni dello Spezia: "Scritte pagine indelebili. Sbagliai un cosa andando via"
Immagine news 7
13:52 Altre Notizie
Thiago Motta e i 120 anni dello Spezia: "Legame che resta. Fu una bella pagina di storia"
Immagine news 8
13:40 Altre Notizie
Abodi: "Per San Siro i cantieri vanno aperti entro la primavera del 2027"
Immagine editoriale di Luca Calamai
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici è una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, la notte della ripartenza: Allegri zittisce le critiche, McTominay torna KDB è super
Immagine top news n.1 All'Inter bastano 30 minuti per chiudere la pratica Parma. Chivu: "Contento dell'energia"
Immagine top news n.2 Como-Roma, caccia all’anti-Inter tra i ko. Svilar out, su Kean è polemica tra Fabregas e l’Italia
Immagine top news n.3 Fiuuuu... A Napoli sono un po' più Allegri: dopo una partenza horror, forse la sosta è servita
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli non guadagna posizioni se non sul Frosinone
Immagine top news n.5 Inter-Parma 3-0, le pagelle: Thuram sgasa come una DeLorean, per Corvi un altro errore pesante
Immagine top news n.6 De Rossi non ci avrebbe puntato, Osmajic trascina il Genoa. Il terzo gol è da 3 punti
Immagine top news n.7 Caso Kean, il medico della Nazionale risponde a Fabregas: "Contatti costanti con i club"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.3 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.4 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Le partite di oggi: il programma di domenica 11 ottobre
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Immagine box news Serie A Napoli, Di Lorenzo: "Il 3-0 dovevamo farlo prima. Difesa a tre? Sarà Allegri a decidere"
Immagine box news Serie A Zorgane tra gli obiettivi di mercato del Milan. Chi è il centrocampista che piace al Diavolo
Immagine box news Serie A Parma, Diego Carlos va oltre il ko: "Tutti hanno visto che siamo una squadra che vuole segnare"
Immagine box news Serie A Spence dopo l'esordio con l'Inter a San Siro: "Ho aspettato due lunghi mesi..."
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Modena-Hellas Verona: sfida dal grande fascino al Braglia
Immagine box news Serie B Serie B, Padova-Carrarese: Calabro contro il suo passato. Pagliuca riparte dalla tribuna
Immagine box news Serie B Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per il riscatto, i virgiliani per la corsa alla vetta
Immagine box news Serie B Pisa, aggiornata la valutazione dell'Arena Garibaldi: ora è di 4,29 milioni di euro
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Per quanto prodotto meritavamo di vincere. Nulla da rimproverare ai miei"
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia loda i suoi: "Nella sofferenza si è visto lo spirito di gruppo"
Serie C
Immagine box news Serie C Lo Spezia continua la sua corsa e rovina il ritorno di Braglia: 2-0 al Gubbio
Immagine box news Serie C Pineto-Reggiana sospesa per impraticabilità del campo: non si giocherà domani
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati: Juve Next Gen ko ad Arzignano, Lumezzane-AlbinoLeffe è spettacolo
Immagine box news Serie C Lo Spezia compie 120 anni, Roberts: "Orgoglioso di essere il patron. Torneremo dove eravamo"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati del pomeriggio: vince il Bari, cadono Crotone e Inter U23
Immagine box news Serie C Angelozzi: "Spezia nel mio destino. Tutti insieme proveremo a tornare dove meritiamo"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Roma, 37 anni senza vittorie al Sinigaglia: Gasperini prova a sfatare il tabù
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Frosinone
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Immagine box news Calcio femminile L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc