14:45 - Luciano Spalletti presenta Juventus-Omonia Nicosia, gara valida per la quinta giornata di Europa League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Può farci un punto sulla squadra?

"Abbiamo recuperato dei giocatori tranne Nico e Kalulu gli altri sono tutti a disposizione. Adesso arriviamo bene alla partita perché adesso gli allenamenti iniziano ad essere più popolati. Questo è un aspetto positivo".

Sulle parole post Venezia?

"Mah un grido disperato mi è sembrato più il vostro…Si ritorna lì, si parla sempre della punta. Quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Anche quando è andato via…Io metto davanti una caratteristica, non un calciatore. Poi ho voluto riprovare Kolo in quella posizione perché ho bisogno di lui in quella posizione. Avete tirato dentro Woltemade, ma non può giocare tutte le partite. Ho riproposto Kolo Muani lì anche perché ho esterni molto bravi. Penso di poterlo rimettere lì Kolo Muani come successo col Venezia. Che grido disperato? Voi mi avete detto che manca quel giocatore lì portando sempre come esempio Vlahovic. Non ho mai detto che Woltemade non mi piace. Voi dite che Woltemade non mi piace, alludendo a una caratteristica che non abbiamo. Poi se Ekhator farà vedere di essere di questo livello, noi le qualità le abbiamo in casa. L’anno scorso ha fatto molte presenze, non tantissime partite intere. Ekhator è una promessa, ora sta meglio da un punto di vista fisico. Si va a vedere la possibilità di avere in casa quella caratteristica lì. Anche Nico può fare l’attaccante, ha la qualità da numero 9. L’impatto fisico non serve solo per far gol, ma sporca quando il gioco si chiude. È una soluzione per ribaltare terreno, ribaltare campo quando ti vengono addosso forte e ti vengono a pressare. Ci sono due possibili soluzioni che han la qualità di ribaltare qualsiasi iniziativa: il portiere e il numero 9. Non ho parlato male di Woltemade o Kolo Muani, io di loro ho sempre parlato bene. È soltanto una caratteristica. Probabilmente anche voi dite che ci manca quella caratteristica lì. Ora speriamo che Ekhator ci faccia vedere di avere anche queste soluzioni che in altre calciatori possono mancare e poi poter ruotare. Loro due non posso farli giocare sempre insieme, non si possono far giocare sempre di domenica-giovedì-domenica. Domenica c’è una partita fondamentale in campionato, devo poter variare qualcosa in questo momento".

Quanto cambierà domani sera?

"L'Omonia è una squadra che ha 6 punti e ha vinto contro il Celta Vigo e qualcuno magari si cimenta di questo. Sono terzi in campionato e hanno un tecnico norvegese che conosce benissimo il calcio moderno. Sono una squadra che gioca 4-2-3-1 ma quando difendono sono molto disponibili al sacrificio per passare a 5. Sono stati in difficoltà per un paio di partite ma sono sempre arrivati in fondo e creando difficoltà agli avversari. Bisognerà giocare una partita molto seria per vincere. Noi abbiamo una rosa di tanti calciatori di livello. Non c’è una differenza enorme tra un giocatore e l’altro, son tutti buoni. Domani lo facciamo giocare Ekhator perché vogliamo avere una soluzione in più in avanti. Andremo a fare delle rotazioni carichi di fiducia. Siamo consapevoli di ciò che ci giochiamo".

Ekhator può giocare in coppia con Woltemade?

"Io lo vedo come una prima punta fisica che attacca bene la profondità. Un giocatore che sa rendere una palla sporca poi giocabile. Con lui diventa tutto più organizzato, tutto più possibile. Ribalta la situazione da incerta a certa. Baldini parla benissimo di lui, stravede per lui. Sono d’accordo avendoci avuto a che fare. È una promessa, i giovani hanno questa qualità di non voltarsi indietro e guardare avanti, andando a pretendere cose. Lui la sta facendo vedere in allenamento, mi aspetto abbia tranquillità di giocare. Non voglio addossare tutta questa responsabilità, però è un calciatore di buona prospettiva. Ogni campione prima di esserlo è stato una promessa".

Come si spiega le difficoltà di Cambiaso?

"Cambiaso gioca e non voglio cercare spiegazioni. Lui è una persone profondamente intelligente e sensibile. Io lo guardo lo giudico e in base a quello che mi da io poi restituisco. Io ho totale fiducia perché è quello che ha fatto vedere il calciatore che è".

Quando tornerà Yildiz?

"Sta andando benissimo. Stamattina si è messo a far un allenamento di precisione e non vedo l'ora di vederlo in partita. Adesso dobbiamo aspettare i tempi corretti. Non avere un calciatore del suo livello è un vuoto che siamo costretti a riempire in qualche modo. Poi sostituirlo con Alajbegovic, Boga o Kolo sono un bel modo di sostituirlo però lui è quel campione che difficilmente riesci a ritrovare in un mese".

Sull'Omonia?

"Non la prenderemo sotto gamba, non possiamo permetterci di prendere sotto gamba un allenamento figuriamoci una partita di Europa League. Dobbiamo prendere punti in qualsiasi partita, abbiamo assoluto rispetto per la vostra città".

Quanto vi manca per diventare qualcosa di importante?

"Noi dobbiamo trovare l'equilibrio per essere più sciolti. Io vedo la squadra ancora apprensiva e timorosa. L'atteggiamento di essere tesi uccide la libertà. Vedo delle cose mano a mano nascere, gli allenamenti stessi vengono meglio. Nel livello di allenamento riesci a riconoscere le successive qualità che possono avere i calciatori e di conseguenza tutta la squadra. La squadra le ha, non siamo sicuri di mettere in tutte le gare la qualità che abbiamo ma siamo sulla buona strada. Mi aspetto di metterla sia domani sia contro il Como, che assume la stessa importanza".