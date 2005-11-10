14:45 - Norberto Neto presenta Juventus-Omonia Nicosia, gara valida per la quinta giornata di Europa League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Le tue emozioni nel tornare in campo con la Juve?

"Una soddisfazione tanto grande e tanto entusiasmo per essere in campo un'altra volta. Sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra e lottare per grandi obiettivi".

Che difficoltà vedi in questa squadra?

"Nel calcio e nella vita ci sono dei cicli. Questo è un ciclo diverso però vedo un ambiente molto sano con tutti i giocatori che vogliono raggiungere gli obiettivi. Secondo me possiamo cogliere di bei risultati".

Come ti trovi con Vicario?

"È un portiere di altissimo livello se no non sarebbe alla Juve. È un grandissimo piacere lavorare con lui e con Carlo. Questo è un ambiente molto sano".

Ti ha sorpreso un calciatore in particolare?

"Ci sono tanti ragazzi giovani che si mettono a disposizione per arrivare. Hanno un grande potenziale e riusciranno a fare grandi cose. La squadra c'è e anche la voglia e la determinazione".

Dove collochi la Juve in questa competizione?

"Tutte le competizioni sono difficili. Alla Juventus giochi ogni competizione per vincere. Noi dobbiamo lottare e lavorare per vincere. Questo è il mio obiettivo".

Come ti spieghi gli alti e bassi di questa squadra?

"È una squadra in crescita con tanti giocatori giovani che stanno cercando capire determinate situazioni. Il mio focus è quello di lavorare al 100% per migliorare e trovare l'equilibrio. L'importante è che la squadra abbia questa disponibilità".

Sull'Omonia?

"Sarà una partita molto difficile contro una squadra forte che sa ripartire molto bene. In Europa tutte le partite sono difficili e conosciamo le difficoltà che affronteremo domani. Dobbiamo essere pronti e vincere domani".