Moise Kean ha avuto una prima parte di stagione complicata. L'attaccante italiano, passato in prestito dalla Fiorentina al Como a settembre - ma con obbligo di riscatto impossibile da non centrare - ha iniziato la nuova avventura senza riuscire a imporsi come titolare. In Serie A ha raccolto quattro presenze per 160 minuti giocati, senza trovare ancora la via del gol, ma con un assist all'attivo.

Fermo

L'inizio della sua esperienza in maglia lariana è stato condizionato da alcuni problemi fisici, che gli hanno impedito di trovare continuità e di conquistarsi un posto stabile nell'undici titolare di Cesc Fàbregas. Dopo le prime apparizioni, Kean è stato costretto a fermarsi per un problema alla gamba destra, rivelatosi più serio del previsto. Le condizioni dell'attaccante hanno destato preoccupazione in casa Como, con il tecnico spagnolo che ha parlato di uno stop di alcuni mesi e di un problema di natura ossea. L'obiettivo è ora recuperare completamente dall'infortunio e tornare a disposizione nel 2027, per dare il proprio contributo alla squadra e ritrovare il rendimento che lo aveva reso protagonista con la Fiorentina, soprattutto nella stagione 2024/25, chiusa con 19 reti in Serie A.

Le condizioni

"Starà fuori qualche mese, non alcune settimane. Vogliamo chiudere la situazione definitivamente, adesso dobbiamo stargli vicino. Il problema è alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l'anno scorso. Dagli esami sapevamo che ci fosse qualcosa, si tratta di un problema osseo", ha dichiarato Cesc Fàbregas sulle condizioni dell'attaccante.

Presenze: 6

Minuti giocati: 275

Gol: 1

Assist: 1