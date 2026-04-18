Juventus-Bologna, le probabili formazioni: riecco David, Yildiz recupera e parte titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Bologna (Domenica 19 aprile, ore 20.45, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà ancora Di Gregorio, protagonista di una bella e decisiva parata anche a Bergamo. In difesa da destra verso sinistra spazio a Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. L’inglese era un po’ acciaccato contro l’Atalanta ma domenica sarà regolarmente in campo. A centrocampo non saranno previste novità e giocheranno Locatelli e Thuram. Sulla trequarti Yildiz riesce a recuperare e sarà ovviamente impiegato titolare, con Conceiçao e McKennie a formare il terzetto alle spalle del rientrante David e con Boga pronto ad entrare a gara in corso. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Bologna

Dopo la cocente delusione di Birmingham scaturita dall’eliminazione dall’Europa League, per la squadra di Vincenzo Italiano è tempo di ributtarsi sul campionato con l’obiettivo di dimenticare la debacle con l’Aston Villa e provare a mettere pressione all’Atalanta in ottica settimo posto. Nella trasferta di Torino contro la Juventus si dovranno valutare le energie fisiche ma soprattutto quelle mentali, specie dopo le scorie negative che inevitabilmente peseranno nella testa dei giocatori. Tra i pali Pessina ha dato ottimi segnali, ma ci sarà ancora Ravaglia. In difesa Zortea insidia Joao Mario, ma il portoghese dovrebbe essere confermato nel pacchetto completato da Heggem, Lucumì e Miranda. A centrocampo sicuri di una maglia sono Freuler e Pobega. Ferguson, invece, rimane in dubbio e potrebbe essergli preferito uno tra Bernardeschi, Sohm o Odgaard (il primo, grande ex della gara, favorito), i quali agirebbero sulla trequarti. In tal caso sugli esterni ci sarebbero Orsolini e Cambiaghi (avanti rispetto a Rowe rimasto in campo 90’ a Birmingham), con Castro terminale offensivo. (da Bologna, Leonardo Nevischi)