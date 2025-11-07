Pisa-Cremonese, le probabili formazioni: Vardy c'è. Cuadrado si gioca il posto con altri due

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Cremonese (Venerdì 7 novembre, ore 20.45, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Pisa

Gilardino va a caccia della prima vittoria in campionato contro la Cremonese. Possibile il ritorno tra i titolari di Albiol nella difesa a tre con capitan Caracciolo e Canestrelli davanti a Semper. Nel 3-5-2. A centrocampo se Touré è certo del posto a destra, dall’altra parte se la giocano Leris, Cuadrado e Angori. Il franco algerino appare favorito. I tre centrali dovrebbero essere Marin, Aebischer e Akinsanmiro, titolare anche Torino. In attacco Moreo e Nzola. La Variante potrebbe essere rappresentata da Tramoni e allora potrebbe diventare un 3-4-2-1 con un centrocampista che uscirebbe dall’undici iniziale. Sempre indisponibili Lusuardi, Stengs, Maucci ed Esteves (da Pisa, Andrea Chiavacci).

Come arriva la Cremonese

Mister Davide Nicola deve fare i conti con diversi infortuni nella sua rosa. Col Pisa si dovrebbe rivedere dal primo minuto Audero in porta, con difesa a tre composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Sulle corsie agiranno Barbieri e Floriani Mussolini (avanti rispetto a Faye), mentre in mezzo quasi certo l'impiego di Payero e Vandeputte ai lati di Bond. Davanti Vardy è pronto per una maglia da titolare, con Vazquez e Bonazzoli che si giocano la maglia al suo fianco.