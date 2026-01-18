Addio a Commisso, La Nazione in taglio alto di prima pagina: "Viola in campo per lui"
Si gioca al "Dall'Ara". Alla fine il match fra Bologna e Fiorentina, in programma oggi alle 15, andrà in scena nonostante la scomparsa avvenuta nella notte di ieri, del presidente viola Rocco Commisso. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione: "Addio a Commisso. Viola in campo per lui".
Italiano contro la Fiorentina a lutto. Il Corriere di Bologna apre con le sue parole: “Commisso un padre”
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
I soldi spesi, le battaglie, le finali perse e il Viola Park: il lascito di Commisso alla Fiorentina
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"