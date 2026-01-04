Altro che corto muso, il Corriere dello Sport sul pari della Juve: "Il corto muro"
"Il corto muro": così il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina per definire il pareggio della Juventus contro il Lecce, con un gioco di parole rispetto al celebre "corto muso" di Allegri. "Flop David: pari col Lecce. La Juve sbatte su Falcone", si legge ancora. Poi ancora: "Segna Banda, McKennie rimonta. Poi l'errore dell'ex Lilla. Palo di Yildiz. Spalletti: "Non colpevolizzo nessuno. Ma la prossima volta quando c'è un rigore interverrò io per decidere chi deve calciare"".
In merito alla vittoria dell'Atalanta sulla Roma: "In faccia alla Roma. Irregolare il gol decisivo di Scalvini: l'Atalanta vince 1-0. Svilar sbaglia l'uscita, ma il difensore di Palladino colpisce con la mano prima il viso del portiere serbo e poi il pallone". Sulla sfida delle 12.30 di oggi: "Napoli, il derby di Sarri. La Lazio vuole fermare i campioni". Poi su Inter-Bologna vengono rilanciare le parole di Chivu: "Rido per certe polemiche".
