Altro pari per Spalletti, Tuttosport in apertura: "Occhio Juve, così finisce male"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola così: "Occhio Juve, così finisce male". Solo 1-1 a Firenze, terzo pari di fila: la svolta non si vede. Mandragora vanifica l'1-0 del ritrovato Kostic: emergono i soliti difetti. Ora anche la trasferta Champions a Bodo mette i brividi.
Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo in taglio basso: "Biraghi saluta? Subito Bozzolan". Toro: il terzino apre all'addio. Club e giocatore pronti a valutare offerte per gennaio:, nel caso, assalto al mancino della Reggiana.
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
