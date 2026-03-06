Ciclo terribile per la Dea. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Si comincia dall'Udinese"
L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e in particolar modo all'Atalanta, pronta a iniziare uno dei cicli più complessi di tutta la sua stagione. La Dea infatti domani pomeriggio riprenderà il proprio percorso in campionato, ospitando l'Udinese alla New Balance Arena. Una gara a cui i nerazzurri arriveranno con la voglia di rifarsi, specialmente dopo il pesante 2-1 subito in casa del Sassuolo. L'Atalanta inoltre cerca punti in chiave europea, visto che è rimasta a quota 45 dopo il ko del Mapei.
Il calendario tuttavia non è semplice per la Dea, che martedì ospiterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale d'andata di Champions. Tra le due sfide con i tedeschi ci sarà pure il big match contro l'Inter, che l'Atalanta sfiderà sabato 14 marzo a San Siro. Tanti poi gli scontri diretti in programma, come ad esempio quelli previsti a Bergamo contro la Juventus e in casa della Roma dopo l'ultima sosta per le Nazionali.
Da non sottovalutare neanche la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che la Dea giocherà il 22 aprile in casa contro la Lazio, ripartendo dallo spettacolare 2-2 dell'Olimpico. In primo piano anche Mario Pasalic, che è entrato di diritto nella storia del club nerazzurro: il croato punta al gol numero 68, che gli consentirebbe di agganciare Muriel e di diventare il terzo bomber nerazzurro di sempre. Pasalic però cerca anche la presenza 331 con la Dea, che gli permetterebbe di salire anche sul podio dei giocatori più presenti di sempre insieme a Valter Bonacina.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.